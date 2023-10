Handel in Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Grün

ATX Prime-Kursentwicklung

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 1.543,76 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 1.538,76 Punkten, nach 1.538,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1.531,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1.548,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1.596,65 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1.643,84 Punkten berechnet. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 1.478,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 büßte der Index bereits um 2,52 Prozent ein. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1.789,53 Punkten. Bei 1.513,39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,54 Prozent auf 111,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,76 Prozent auf 31,65 EUR), FACC (+ 2,51 Prozent auf 5,71 EUR), PORR (+ 2,36 Prozent auf 11,26 EUR) und Lenzing (+ 2,10 Prozent auf 36,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Verbund (-2,36 Prozent auf 80,55 EUR), Addiko Bank (-1,56 Prozent auf 12,65 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 109,20 EUR), Marinomed Biotech (-1,34 Prozent auf 36,80 EUR) und AMAG (-0,70 Prozent auf 28,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 401.349 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 28,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 11,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net