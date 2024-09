Handel in Wien: ATX Prime notiert am Donnerstagmittag im Plus

Index-Performance im Blick

Der ATX Prime performt am vierten Tag der Woche positiv.

Werte in diesem Artikel

Um 12:09 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,47 Prozent auf 1.800,63 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 1.774,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1.774,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1.774,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1.802,45 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,678 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 12.08.2024, mit 1.787,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.836,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1.601,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,05 Prozent. 1.889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1.664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 7,14 Prozent auf 6,00 EUR), voestalpine (+ 3,38 Prozent auf 20,78 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 18,04 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,71 Prozent auf 26,50 EUR) und BAWAG (+ 2,42 Prozent auf 69,75 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR), Polytec (-1,63 Prozent auf 3,02 EUR), Flughafen Wien (-1,10 Prozent auf 53,80 EUR), Semperit (-0,98 Prozent auf 12,08 EUR) und Addiko Bank (-0,93 Prozent auf 16,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 569.298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,404 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,64 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net