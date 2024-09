Vor EZB-Zinsentscheid: DAX stärker erwartet -- Nikkei legt deutlich zu -- UBS verliert Vermögensverwalterteam an Morgan Stanley -- ChatGPT-Erfinder OpenAI will offenbar Milliarden von Investoren

Die EZB-Zinssitzung am Nachmittag könnte laut Utschneider nochmals für erhöhte Volatilität sorgen. Am Markt wird eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Mit Spannung erwartet werden die Signale der EZB-Präsidentin für die übernächste Zinsentscheidung im Oktober.

In den Fokus der Anleger rückt die Zinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag. Am Markt wird eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Von den Aussagen der EZB-Präsidentin erhoffen sich Anleger Signale für die übernächste Zinsentscheidung im Oktober.

Die US-Verbraucherpreise sind im August in der Kernlesung (Core CPI) mit 0,3 Prozent etwas stärker gestiegen als erwartet (0,2 Prozent). "Das spricht dafür, dass die Fed in der kommenden Woche die Zinsen nur um 25 Basispunkte senken wird und nicht gleich um 50", zitiert Dow Jones Newswires einen Händler. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten ist die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Zinsschritt von 32 auf 15 Prozent gesunken. Dies belastete die US-Aktienmärkte, da sich höhere Zinsen negativ auf die Attraktivität von Unternehmensanteilen auswirken.

Der Dow Jones startete etwas leichter und grub sich dann schrittweise tiefer in die Verlustzone ein. Zeitweise fiel der Traditionsindex sogar unter die viel beachtete 40.000-Punkte-Schallmauer, konnte die Verluste aber wieder eindämmen und notierte zum Schluss 0,31 Prozent höher bei 40.861,71 Punkten. Der NASDAQ Composite stieg zum Auftakt hingegen an. Nachdem er zeitweise ebenfalls klar auf rotem Terrain notiert hatte, verbuchte er letztendlich einen Zuwachs von 2,17 Prozent auf 17.395,53 Einheiten.

Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 3,43 Prozent auf 36.842,15 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festlandchina gab der Shanghai Composite dagegen marginale 0,05 Prozent auf 2.720,40 Zähler nach. In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen 0,97 Prozent höher bei 17.274,72 Einheiten.

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen. Bereits tags zuvor hatte das Fernsehduell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump die Unsicherheit - nur knapp zwei Monate vor den Wahlen - eher vergrößert. Im Falle eines Siegs Trumps dürften die Zölle auf chinesische Produkte erhöht werden. Dabei sind die Beziehungen zwischen den USA und China ohnehin schon angespannt, zumal nachdem das US-Repräsentantenhaus am Montag eine Gesetzesvorlage gebilligt hat, die chinesischen Biotechunternehmen den Zugang zum US-Markt und den Zugriff auf Daten erschweren soll. Dem sogenannten Biosecure Act muss nun noch der US-Senat zustimmen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken