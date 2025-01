Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels fester

ATX Prime-Performance im Fokus

Der ATX Prime bleibt auch am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent fester bei 1.834,96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 1.826,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1.826,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1.826,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1.838,91 Punkten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.761,64 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2024, den Wert von 1.803,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.714,03 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 2,64 Prozent auf 71,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,18 Prozent auf 30,45 EUR), OMV (+ 2,09 Prozent auf 38,12 EUR), Lenzing (+ 2,03 Prozent auf 30,10 EUR) und UBM Development (+ 1,86 Prozent auf 16,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-1,44 Prozent auf 27,40 EUR), Erste Group Bank (-1,21 Prozent auf 58,94 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,13 Prozent auf 78,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,02 Prozent auf 4,85 EUR) und Telekom Austria (-0,88 Prozent auf 7,89 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 47.923 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,319 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net