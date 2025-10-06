DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,44 +2,6%Nas22.935 +0,7%Bitcoin106.746 +1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl65,66 +2,0%Gold3.953 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Handelskammer: Frankreichs Politikkrise belastet Wirtschaft

06.10.25 17:44 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die politische Krise in Frankreich nach dem Rücktritt von Premier Sébastien Lecornu belastet aus Sicht der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer (AHK) die Wirtschaft. Der Rücktritt verschärfe die Krise, in der sich Frankreich seit der Auflösung des Parlaments und dem Ausrufen von Neuwahlen durch Präsident Emmanuel Macron im Juni 2024 befinde, sagte AHK-Hauptgeschäftsführer Patrick Brandmaier in Paris.

Wer­bung

"Diese politische Instabilität belastet auch die französische Wirtschaft erheblich. Der dringend erwartete Haushalt für 2026 wird weiter nach hinten verschoben, und ein verlässlicher politischer Rahmen für die Unternehmen lässt weiter auf sich warten", sagte Brandmaier.

Die unmittelbare Reaktion der Finanzmärkte und das Absacken der Kurse französischer Staatsanleihen spiegelten diese politische Ungewissheit wider. "Auf lange Sicht ist diese politische Unsicherheit für den Investitionsstandort Frankreich nicht von Vorteil."

Aktuell stelle die Handelskammer aber fest, dass deutsche Unternehmen an zugesagten Investitionen in Frankreich festhielten. "Zudem erreichen uns nach wie vor zahlreiche Anfragen von kleinen und mittleren Unternehmen aus Deutschland hinsichtlich des französischen Marktes", sagte der Chef der Kammer. Geopolitische Spannungen und steigende Handelsbarrieren mit anderen Regionen veranlassten deutsche Unternehmen verstärkt, sich zunehmend dem europäischen Binnenmarkt zuzuwenden./evs/DP/nas