Marktexperte: Nach einem Handelsdeal sollten Anleger schnell Gewinne mitnehmen

US-Präsident Donald Trump wirft China den Diebstahl geistigen Eigentums sowie unfaire Handelspraktiken wie beispielsweise einen mangelnden Marktzugang, zwangsweisen Technologietransfer oder staatliche Subventionen vor. Im Verlauf ihres Streits haben beide Seiten milliardenschwere Strafzölle gegeneinander verhängt. Um den sich seit Monaten hinziehenden Konflikt endlich beizulegen, fanden am Donnerstag und Freitag hochrangige Gespräche statt. Die US-Seite hat dazu den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking geschickt.

Mnuchin twitterte am Freitag, die Verhandlungen verliefen "konstruktiv" und er freue sich darauf, diese wichtige Diskussion in der folgenden Woche in Washington mit Chinas stellvertretendem Ministerpräsidenten Liu He fortzuführen. Schon im Vorfeld hatten beide Parteien von Fortschritten gesprochen. Die Erwartungen und Hoffnungen der Märkte sind entsprechend groß.

.@USTradeRep and I concluded constructive trade talks in Beijing. I look forward to welcoming China’s Vice Premier Liu He to continue these important discussions in Washington next week. #USEmbassyChina pic.twitter.com/ikfcDZ10IL