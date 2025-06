Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 277,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 277,80 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 276,00 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 277,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.258 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit Abgaben von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 299,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,90 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

