Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 220,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 220,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.352 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,70 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2023 erreicht. Abschläge von 14,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,13 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,00 EUR.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 4,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

