Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Freitagmittag

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 267,00 EUR zu.

Um 11:41 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 267,00 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 268,00 EUR an. Bei 267,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 6.221 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,59 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR ab. Abschläge von 21,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,62 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,05 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

