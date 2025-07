Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Freitagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 267,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 267,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 268,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 267,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.785 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. 9,26 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 299,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,05 EUR je Aktie.

