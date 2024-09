Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag auf grünem Terrain

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 257,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,20 EUR. Mit einem Wert von 257,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.675 Hannover Rück-Aktien.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 259,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2023 auf bis zu 193,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 32,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 5,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 10.11.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,07 EUR je Hannover Rück-Aktie.

