Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag gefragt

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 252,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 252,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 252,90 EUR. Bei 251,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.060 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 261,20 EUR erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,65 Prozent. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 22,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,57 EUR je Hannover Rück-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,67 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,12 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Hannover Rück-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September