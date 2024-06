Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag kaum bewegt

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 232,60 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 232,60 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 232,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 232,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 232,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 5.312 Stück.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 9,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 08.07.2023. Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,97 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,33 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

