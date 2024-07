Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 233,00 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 233,00 EUR nach oben. Bei 233,70 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,40 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 26.457 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. 10,13 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 184,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 246,44 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,55 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

