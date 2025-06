Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 279,40 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 279,40 EUR. Bei 278,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.108 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 4,72 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,23 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 299,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 20,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

