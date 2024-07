Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 233,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 233,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.487 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 10,13 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 184,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 26,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,55 EUR fest.

