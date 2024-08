Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 213,70 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 213,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 208,90 EUR. Bei 212,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 107.613 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 16,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 188,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,13 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00 EUR an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,22 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

