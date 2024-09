Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Donnerstagmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 260,20 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 261,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 259,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.825 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 261,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2023 bei 194,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,25 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,57 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 265,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,94 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,09 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Underweight von Barclays Capital für Hannover Rück-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer