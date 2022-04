Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag in Rot

Um 12:22 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 148,25 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 147,75 EUR. Bei 150,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.138 Hannover Rück-Aktien.

Bei 181,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,56 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 134,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,36 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,11 EUR, nach 1,78 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,47 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Hannover Rück am 04.05.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

