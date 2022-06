Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Montagmittag fester

Die Aktie legte um 06.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 143,45 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 144,25 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.537 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 181,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,05 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 176,62 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,61 Prozent auf 9.333,43 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.803,19 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,75 EUR je Aktie.

