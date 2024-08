Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kurs der Hannover Rück

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 214,70 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 214,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 215,10 EUR. Bei 214,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.550 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 16,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 188,70 EUR fiel das Papier am 10.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 13,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 256,00 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,67 EUR je Hannover Rück-Aktie.

