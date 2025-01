Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 253,40 EUR nach oben.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 253,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 253,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.845 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 4,81 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 17,56 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,65 EUR. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 272,57 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,53 EUR je Hannover Rück-Aktie.

