Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:22 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 151,10 EUR ab. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,55 EUR nach. Bei 150,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.369 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 181,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,84 Prozent. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 15,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 173,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 04.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,19 EUR, nach 3,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.008,90 EUR – ein Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6.655,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 03.11.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,29 EUR je Aktie.

