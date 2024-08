Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag billiger

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 214,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 214,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 213,80 EUR. Mit einem Wert von 215,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.151 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 19,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2023 auf bis zu 188,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 11,82 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,13 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,00 EUR aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7,22 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

