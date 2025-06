Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 283,00 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 283,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 283,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 284,60 EUR. Bisher wurden heute 15.145 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 3,39 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 26,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 12,17 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 23,66 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

