Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 215,70 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 215,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 216,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,10 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.424 Aktien.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 15,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 12,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,13 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 256,00 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,67 EUR im Jahr 2024 aus.

