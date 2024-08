Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 224,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 229,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,00 EUR. Zuletzt wechselten 61.097 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2023 bei 192,05 EUR. Abschläge von 14,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00 EUR an.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,39 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,67 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

