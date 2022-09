Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 159,95 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,50 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 159,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 35.452 Stück.

Bei 181,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,97 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 21,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 174,69 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.008,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.655,30 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 12,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

