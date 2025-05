Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Dienstagmittag nach

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 270,80 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 270,80 EUR. Bei 268,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 271,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.576 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. 8,05 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 296,13 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Hannover Rück die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,24 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

