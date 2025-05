Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 282,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 284,80 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 283,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.639 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 3,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 35,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,41 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 13.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,22 EUR je Aktie belaufen.

