Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Hannover Rück

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 233,80 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 233,80 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 233,80 EUR nach. Bei 235,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.701 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,75 Prozent. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,98 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,53 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

