Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 241,60 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 241,60 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 241,70 EUR zu. Bei 239,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.927 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 5,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 188,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,94 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,00 EUR.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 6,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,64 EUR je Aktie.

