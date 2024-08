Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 238,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 238,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 239,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.352 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2023 (192,05 EUR). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 24,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 260,57 EUR.

Am 12.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,94 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

