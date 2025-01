Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 252,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 252,10 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 247,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.939 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 265,60 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,65 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,86 EUR.

Hannover Rück gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2027 auf 24,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge