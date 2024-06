Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 226,00 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 226,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 225,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.908 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach oben. Bei 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,98 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,33 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,46 EUR je Aktie belaufen.

