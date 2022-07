Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag in Grün

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 139,25 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.661 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 23,36 Prozent niedriger. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR ab. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 6,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,00 EUR aus.

Am 04.05.2022 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.333,43 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.803,19 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 04.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,97 EUR je Aktie belaufen.

