Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 254,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.367 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 261,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,75 Prozent. Bei einem Wert von 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,80 Prozent sinken.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,57 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 265,00 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,09 EUR fest.

