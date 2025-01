Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Nachmittag

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 254,70 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 254,70 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,60 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.602 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 265,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,28 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 208,90 EUR. Abschläge von 17,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,65 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 11.11.2024. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,64 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,64 EUR im Jahr 2024 aus.

