Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Wert von 247,70 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 247,70 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,70 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 246,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,40 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.510 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 3,59 Prozent zulegen. Bei 192,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 28,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 260,57 EUR.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,15 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 18,97 EUR je Aktie aus.

