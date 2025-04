Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Hannover Rück im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 281,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 283,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 278,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 21.452 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 283,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 0,71 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,66 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,53 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,28 EUR je Aktie.

