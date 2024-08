Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 248,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 248,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 248,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 974 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 24.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,05 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,52 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,57 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 11.11.2024 gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,97 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

