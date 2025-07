Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Nachmittag zu

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 270,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 272,60 EUR. Mit einem Wert von 270,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.742 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. 8,21 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,21 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 299,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie verdient. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,06 EUR je Aktie aus.

