Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 271,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 271,60 EUR. Bei 272,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 270,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.119 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 7,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 23,09 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,21 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7,22 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,06 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen