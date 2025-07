Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 269,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 269,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 273,00 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 268,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 272,80 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.584 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 8,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,51 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,07 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen