Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit roten Vorzeichen

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 268,60 EUR abwärts.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 268,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 268,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.284 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,88 EUR an.

Am 13.05.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,62 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,07 EUR fest.

