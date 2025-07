Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 267,00 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,0 Prozent auf 267,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 266,20 EUR. Bei 269,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.744 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,76 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 299,88 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,62 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,07 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

