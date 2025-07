Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 272,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 272,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 273,00 EUR. Bei 272,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.640 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 7,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,20 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,07 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

