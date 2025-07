Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 269,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 269,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 273,00 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 268,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,80 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.495 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 8,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 299,88 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,98 EUR, nach 4,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 7,62 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

