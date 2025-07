Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 267,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 267,20 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 269,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 265,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,00 EUR. Zuletzt wechselten 21.994 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). 9,51 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,06 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen