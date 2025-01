Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 259,70 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 259,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 258,20 EUR. Bei 261,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 35.940 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 19,56 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,73 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 277,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

